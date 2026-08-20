Visite guidée de l’église Saint-Martin de Wemaers-Cappel, église Saint-Martin de Wemaers-Cappel, Wemaers-Cappel

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Martin de Wemaers-Cappel Samedi 19 septembre, 15h00 église Saint-Martin de Wemaers-Cappel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Martin de Wemaers-Cappel qui est une des plus vieilles églises de Flandre. Elle a gardé sa structure romane des XIe et XIIe siècle mais possède trois très beaux retables baroques issus de la Contre-Réforme. Récemment une mise au tombeau du XVIIIe siècle a été restaurée et a retrouvé sa place en dessous du retable de saint Blaise.

église Saint-Martin de Wemaers-Cappel route de Cassel Wemaers-Cappel 59670 Wemaers-Cappel 59670 Nord Hauts-de-France 0669139888 https://wemaerscappel.wordpress.com/ Visite de l’église Saint-Martin de Wemaers-Cappel. Église du XIe – XIIe siècle ayant gardé sa structure romane mais possédant aussi trois très beaux retables baroques typiques de la Contre-Réforme. Une mise au tombeau du XVIIIe siècle récemment restaurée a retrouvé sa place sous le retable de saint Blaise parking à proximité

Visite guidée de l’église Saint-Martin de Wemaers-Cappel qui est une des plus vieilles églises de Flandre. Elle a gardé sa structure romane des XIe et XIIe siècle mais possède trois très beaux issus…

©rené Charlet