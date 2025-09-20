Visite guidée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Moissac
Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv devant l’église Saint-Martin, av de Gascogne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
⛪ L’église Saint-Martin – Un site archéologique à (re)découvrir
Découvrez le site le plus ancien de Moissac, sauvé in extremis de la destruction !
Grâce à des images d’archives et des reconstitutions 3D, laissez-vous conter l’histoire fascinante de ce lieu emblématique :
- des bains antiques,
- aux fouilles archéologiques récentes,
- en passant par sa chapelle ornée de peintures murales du XVᵉ siècle.
Une immersion entre histoire, patrimoine et technologie, au cœur de Moissac.
Église Saint-Martin 1239 Rte de Laujol, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 04 01 85 »}] Église : restes d’une basilique du IIIe siècle appuyée à un grand mur à contreforts cylindriques d’époque gallo-romaine, XVIe siècle ; Peintures murales : XIVe siècle.
Journées européennes du patrimoine 2025
© Loran Chourrau