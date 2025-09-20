Visite guidée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Moissac

Visite guidée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Moissac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Martin 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv devant l’église Saint-Martin, av de Gascogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

⛪ L’église Saint-Martin – Un site archéologique à (re)découvrir

Découvrez le site le plus ancien de Moissac, sauvé in extremis de la destruction !

Grâce à des images d’archives et des reconstitutions 3D, laissez-vous conter l’histoire fascinante de ce lieu emblématique :

des bains antiques,

aux fouilles archéologiques récentes,

en passant par sa chapelle ornée de peintures murales du XVᵉ siècle.

Une immersion entre histoire, patrimoine et technologie, au cœur de Moissac.

Église Saint-Martin 1239 Rte de Laujol, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 04 01 85 »}] Église : restes d’une basilique du IIIe siècle appuyée à un grand mur à contreforts cylindriques d’époque gallo-romaine, XVIe siècle ; Peintures murales : XIVe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Loran Chourrau