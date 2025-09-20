Visite guidée de l’église Saint-Martin et de son orgue Eglise Saint-Martin Mitry-Mory

Visite guidée de l'église Saint-Martin et de son orgue Samedi 20 septembre, 17h00 Eglise Saint-Martin Seine-et-Marne

Rendez-vous devant l’église. À partir de 12 ans.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Venez découvrir l’histoire et l‘architecture de cette église ainsi que son orgue. Les futurs travaux de restauration seront aussi présentés. En effet, l’église a connu de nombreuses restaurations à travers les siècles.

Visite proposée par l’Association pour le Rayonnement de l’Orgue et de l’Église Historiques de Mitry-Mory (AROEHM) en partenariat avec la Ville de Mitry-Mory et le service Patrimoines de Roissy Pays de France.

Eglise Saint-Martin 4 place de l’Eglise 77290 Mitry-Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 21 61 10 Bâtie entre 1480 et 1515/30, l’église Saint-Martin de Mitry-Mory présente une architecture remarquable de style gothique tardif et des premiers temps de la Renaissance. Classée au titre des monuments historiques en 1973, l’église a connu de nombreuses restaurations à travers les siècles.

Elle possède un orgue classique d’une importance majeure, datant du XVIIe siècle, sur lequel de grands noms de la facture d’orgue française sont intervenus. Aujourd’hui, l’orgue se trouve dans un état assez proche de l’origine. Parking à proximité (place de l’Église)

Visite commentée église architecture

Direction Culture et patrimoine – Roissy Pays de France