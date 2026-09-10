Visite guidée de l’église Saint-Martin et présentation de la statue de sainte Anne restaurée, Église Saint-Martin, Ammerschwihr

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Martin et présentation de la statue de sainte Anne restaurée 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visites guidées de la chapelle Saint-Wendelin le samedi et de la chapelle Saint-Eloi le dimanche (au départ des chapelles à 15h) se conclueront par la visite guidée de l’église paroissiale Saint-Martin d’Ammerschwihr (à 16h), riche de son histoire, de son mobilier et de sa statuaire et en particulier de la statue de sainte Anne (XVIe s.) récemment restaurée grâce aux efforts et au financement de l’association des chapelles éponymes. Elle a retrouvé sa dorure sous-jacente dégagée des repeints, grâce au long travail du restaurateur-doreur Pascal Meyer, MOF, de Schiltigheim.

A cette occasion, sera présenté également un Christ en croix provenant de la chapelle de la maison de retraite, datant vraisemblablement de 1500 et issu d’un atelier bâlois, en bois (de tilleuil?) et inscrit au titre des monuments historiques par arrêté préfectoral du 24 mars 2026 « qui présente au point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation ».

La visite libre de l’église Saint-Martin est aussi possible tous les jours de 8h à 19h.

Église Saint-Martin Place de l’Abbé Ignace Simonis, 68770 Ammerschwihr, France Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est Remontant pour l’essentiel au XVIe siècle, l’édifice actuel présente dès l’abord un contraste, signalant un écart chronologique, entre le chœur et le transept d’une part, les murs crépis de la nef, des collatéraux, du clocher et des sacristies d’autre part. Avec leur parement en pierre de taille, le chœur et le transept constituent la partie la plus ancienne, et la plus ancrée dans le gothique, de l’église. Cet esprit gothique se retrouve dans l’élévation intérieure du vaisseau central, où l’absence de triforium illustre la conception murale de la nef, caractéristique du gothique tardif. Les tentatives Renaissance se signalent dans les portes des murs-gouttereaux, les chapiteaux toscans des piles séparant la nef centrale et les collatéraux, et les arcades qu’elles reçoivent. Le clocher, dont la première version datait du XIVe siècle, a été déplacé, reconstruit et muni d’un couronnement néo-gothique au début du XXe siècle.

Les visites guidées de la chapelle Saint-Wendelin le samedi et de la chapelle Saint-Eloi le dimanche (au départ des chapelles à 15h) se conclueront par la visite guidée de l’église paroissiale (à de …

©Bruno Meyer