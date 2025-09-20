Visite guidée de l’église Saint-Martin Repentigny

Visite guidée de l’église Saint-Martin Repentigny samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Martin

Eglise Saint-Martin Repentigny Calvados

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées européennes du patrimoine

Un avant gout par les airs !

Repentigny, petit village d’à peine une centaine d’âmes, dominant la vallée de la Dorette, présente sur ses hauteurs une petite église au charme désuet contenant un retable de tradition médiévale datant du début du XVII ème siècle, le plus vieux du pays d’Auge.

Sa forme rectangulaire et son bas-relief de bois polychromé en font une pièce unique.

Au verso nous avons découvert la vie de St Martin évêque en grisaille.

Beaucoup d’autres surprises vous attendent lors de cette visite commentée. .

Eglise Saint-Martin Repentigny 14340 Calvados Normandie +33 6 89 77 91 57

