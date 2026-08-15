Visite guidée de l’église Saint-Maurice de Freyming, Eglise Saint-Maurice, Freyming-Merlebach
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Maurice · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Maurice de Freyming Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Maurice Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Evénement organisé par l’OMCE – L@ Médiathèque de Freyming Merlebach.
Réservation : https://omce-evenements.fr/
Eglise Saint-Maurice avenue Raymond Poincaré 57800 Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 Freyming Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://omce-evenements.fr/ »}] [{« link »: « https://omce-evenements.fr/ »}]
Par Mme Vérène Botz, historienne
©Gérard Botz
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