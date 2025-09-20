Visite guidée de l’Église Saint-Méen Eglise Saint-Méen, à Ploéven Ploéven

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée de l’église

Eglise Saint-Méen, à Ploéven 29550 Ploéven Ploéven 29550 Finistère Bretagne https://ploeven.bzh/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090175 L’église a été construite d’est en ouest en deux campagnes de construction, datées respectivement de 1547 et 1574. D’importants travaux ont été réalisés au 17e siècle : peinture des lambris en 1660 (ceux du chœur ont été conservés), et construction de la sacristie en 1680. Le clocher, deux fois touché par la foudre, a été partiellement reconstruit : à partir de la chambre des cloches en 1735, et la flèche en 1893. L’église a conservé son placître orné d’un calvaire datant de la première moitié du 17e siècle.

