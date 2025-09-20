Visite guidée de l’église Saint-Michel de Matoury Eglise Saint-Michel de Matoury Matoury

Visite guidée de l'église Saint-Michel de Matoury
Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00
Eglise Saint-Michel de Matoury
Matoury, Guyane

Réservation sur inscription. Groupe de 10 à15 personnes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite guidée de l’église Saint-Michel de Matoury, édifice majeur du patrimoine religieux local et seul bâtiment de Guyane à bénéficier du label « Architecture contemporaine remarquable ».

La présentation sera assurée par M. Julien COTTALORDA, architecte délégué par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Guyane (CROAG).

Horaires : 9h00 à 10h00 / 10h00 à 11h00 – Groupes de 10 à 15 personnes

0594 35 32 32 – Service Archives / Patrimoine

Ville de Matoury