Visite guidée de l’église Saint-Michel, Église catholique Saint-Michel, Weyersheim
dimanche 20 septembre 2026 · Église catholique Saint-Michel · Weyersheim
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 14h00 Église catholique Saint-Michel Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une visite guidée de l’église complétée par une présentation détaillée du retable peint rénové vous est proposée.
Vous pourrez assister également à une projection de photos du chantier de l’église.
A 17h, un récital d’orgue par Françoise Robert sera donné.
Gratuit et ouvert à tous.
Église catholique Saint-Michel 26A Rue des Fossés, 67720 Weyersheim, France Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est
Une visite guidée de l’église complétée par une présentation détaillée du retable peint rénové vous est proposée.
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