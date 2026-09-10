Visite guidée de l’église Saint-Michel, Église catholique Saint-Michel, Weyersheim

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 14h00 Église catholique Saint-Michel Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite guidée de l’église complétée par une présentation détaillée du retable peint rénové vous est proposée.

Vous pourrez assister également à une projection de photos du chantier de l’église.

A 17h, un récital d’orgue par Françoise Robert sera donné.

Gratuit et ouvert à tous.

Église catholique Saint-Michel 26A Rue des Fossés, 67720 Weyersheim, France Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est

Une visite guidée de l’église complétée par une présentation détaillée du retable peint rénové vous est proposée.

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