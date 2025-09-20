Visite guidée de l’église Saint-Michel Église Saint-Michel Arrien-en-Bethmale

Gratuit. Sans réservation. En continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée de l’église Saint-Michel et du retable baroque récemment restauré.

Église Saint-Michel 09800 Arrien en Bethmale Arrien-en-Bethmale 09800 Les Bordes-sur-Lez Ariège Occitanie Eglise avec retable baroque restauré récemment

AESMAB