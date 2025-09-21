Visite guidée de l’église Saint-Michel Flines les Râches Flines-lez-Raches

Visite guidée de l’église Saint-Michel Flines les Râches Flines-lez-Raches dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Michel Dimanche 21 septembre, 10h00 Flines les Râches Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Lecture de l’évolution d’un bâiment remanié entre le XIe et le XIXe siècle à l’aide de l’architecture, l’héraldique et du mobilier.

Flines les Râches 59148 Flines lez Râches Flines-lez-Raches 59148 Nord Hauts-de-France 06 17 94 30 10 https://flinesaufildesonhistoire.fr/ Église avec six phases de construction et agrandissements entre le XIe et le XIXe siècle. Parking et ligne de bus

Journées européennes du patrimoine 2025

Monique Heddebaut