Visite guidée de l’église Saint-Michel MONTANER Montaner

Informations pratiques

Montaner

Visite guidée de l’église Saint-Michel

MONTANER Eglise Saint-MichelChâteau Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-15

Plongez dans un voyage culturel et historique à travers la visite de l’église Saint-Michel de Montaner, joyau méconnu du patrimoine béarnais !

Admirez les magnifiques peintures murales classées du XVe siècle, redécouvertes il y a près de 50 ans, et laissez-vous émerveiller par ce trésor artistique remarquable.

Accompagné par un guide-conférencier passionné, explorez chaque détail de ce monument emblématique du Montanérès.

Une expérience immersive pour les amateurs d’histoire, les amoureux de l’art ou simplement les curieux en quête d’émerveillement.

Une visite à ne pas manquer pour s’imprégner de l’âme de ce lieu chargé.

Visite à

15h

16h

17h

18h

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MONTANER Eglise Saint-MichelChâteau Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 33 42 justinlacanguide@gmail.com

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English :

Embark on a cultural and historical journey by visiting the Church of Saint-Michel de Montaner, a little-known gem of the Barnès heritage!

Admire the magnificent 15th-century listed murals, rediscovered nearly 50 years ago, and marvel at this remarkable artistic treasure.

Accompanied by a passionate tour guide, explore every detail of this iconic monument of the Montaner region.

An immersive experience for history buffs, art lovers, or simply the curious seeking a sense of wonder.

A tour not to be missed if you want to soak up the spirit of this historic site.

Tour times:

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Michel Montaner a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65