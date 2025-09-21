Visite guidée de l’église Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton Maulette

Visite guidée de l’église Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton Maulette dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton

Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton Route de champagne Maulette Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez découvrir dimanche 21 septembre de 14h à 17h, l’église Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, récemment restaurée, avec plusieurs éléments remarquables tabernacle du XVII, bas relief du XV, dalle funéraire du XVI.

.

Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton Route de champagne Maulette 78550 Yvelines Île-de-France +33 1 30 59 62 54

English :

Come and discover the recently restored Saint-Nicolas church in Thionville-sur-Opton on Sunday, September 21 from 2pm to 5pm, and its many outstanding features: a 17th-century tabernacle, a 15th-century bas-relief and a 16th-century funerary slab.

German :

Entdecken Sie am Sonntag, den 21. September von 14 bis 17 Uhr die kürzlich restaurierte Kirche Saint-Nicolas in Thionville-sur-Opton mit mehreren bemerkenswerten Elementen: Tabernakel aus dem 17. Jahrhundert, Flachrelief aus dem 15. und Grabplatte aus dem 16.

Italiano :

Venite a scoprire la chiesa di Saint-Nicolas a Thionville-sur-Opton, recentemente restaurata, domenica 21 settembre dalle 14.00 alle 17.00, e scoprite una serie di elementi notevoli: un tabernacolo del XVII secolo, un bassorilievo del XV secolo e una lapide del XVI secolo.

Espanol :

Venga a descubrir la iglesia de Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, recientemente restaurada, el domingo 21 de septiembre de 14:00 a 17:00 horas, y descubra algunos elementos notables: un tabernáculo del siglo XVII, un bajorrelieve del siglo XV y una lápida del siglo XVI.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton Maulette a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays Houdanais