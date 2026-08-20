Visite guidée de l’église Saint-Pardoux, Église Saint-Pardoux, Laroquevieille

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pardoux Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Pardoux Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Pardoux et de son château disparu, et admirez son tympan roman, ses vitraux anciens et plus modernes, ses retables et son autel baroque. Visite guidée avec le Comité de Soutien de l’église de Laroquevieille.

Église Saint-Pardoux 2 place de l’église, 15250 Laroquevieille, France Laroquevieille 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes De la construction du XIIe siècle, ne restent que le chœur (voûte en plein cintre et abside en cul-de-four, arcatures reposant sur des stylobates et chevet demi-circulaire) et le portail. Les voussures du portail se terminent par une clef représentant une tête humaine. Traces de polychromie. La nef centrale de trois travées séparées par deux doubleaux, et les chapelles latérales datent du XVe siècle. Au XIXe siècle, construction de la dernière chapelle nord (1826) , exhaussement du pavé de l’église (1843) , suppression des murs séparatifs des chapelles qui prennent ainsi l’allure de bas-côtés (vers 1850) et remplacement du clocher à peigne par un clocher carré.

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Pardoux et de son château disparu, et admirez son tympan roman, ses vitraux anciens et plus modernes, ses retables et son autel baroque. Visite guidée avec le…

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