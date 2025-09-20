Visite guidée de l’église Saint-Pardoux (Laroquevieille) Église Saint-Pardoux Laroquevieille

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Pardoux (en cours de restauration) et de son château disparu, et admirez son tympan roman, ses vitraux anciens et plus modernes, ses retables et son autel baroque. Visite guidée avec le Comité de Soutien de l’église de Laroquevieille.

Église Saint-Pardoux 2 place de l’église 15250 Laroquevieille Laroquevieille 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

