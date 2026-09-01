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AGENDA · Saint-Denis-Lanneray

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lanneray Saint-Denis-Lanneray

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Denis-Lanneray

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lanneray Saint-Denis-Lanneray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue de l'église
Ville
28200 Saint-Denis-Lanneray
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Saint-Denis-Lanneray

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lanneray

Rue de l’église Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée permettant de découvrir l’église Saint-Pierre de Lanneray, habituellement fermée à la visite. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
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Rue de l’église Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A guided tour offering a chance to explore the Church of Saint-Pierre in Lanneray, which is usually closed to the public. This tour is part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lanneray Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN