Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lanneray Saint-Denis-Lanneray
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Denis-Lanneray
Informations pratiques
Saint-Denis-Lanneray
Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lanneray
Rue de l’église Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée permettant de découvrir l’église Saint-Pierre de Lanneray, habituellement fermée à la visite. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
.
Rue de l’église Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A guided tour offering a chance to explore the Church of Saint-Pierre in Lanneray, which is usually closed to the public. This tour is part of the 2026 European Heritage Days.
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lanneray Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN