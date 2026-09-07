Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lasalle, Place Jean Gazaix, Lasalle

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lasalle Samedi 19 septembre, 18h00 Place Jean Gazaix Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de cette église de style néoclassique, construite au XVIIe siècle.

Au cours d’une visite guidée, vous pourrez mieux comprendre son architecture, son évolution et admirer ses remarquables fresques.

Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Lasalle 30460 Gard Occitanie 0681509411 Cette église de style néoclassique, a été construite avec les pierres issues de la démolition de l’ancien temple, à la suite des guerres de Religion. Elle abrite également des fresques qui enrichissent son décor intérieur et témoignent de son histoire. Parking à 30 m

visite guidée del’histoire de cette église de style neo classqiue , construite au XVII ° siècle , fresques remarquables,.

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