Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois Villemaury
samedi 19 septembre 2026 · Villemaury
Informations pratiques
Villemaury
Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois
12 rue Robert Pothier Villemaury Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée permettant de découvrir l’histoire de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois et d’admirer les magnifiques peintures murales médiévales présentes dans la nef et l’abside. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
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12 rue Robert Pothier Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
A guided tour offering a glimpse into the history of Saint-Pierre Church in Lutz-en-Dunois and a chance to admire the magnificent medieval murals in the nave and apse. This tour is offered as part of the 2026 European Heritage Days.
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois Villemaury a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN
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