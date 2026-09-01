Informations pratiques

Villemaury

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois

12 rue Robert Pothier Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée permettant de découvrir l’histoire de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois et d’admirer les magnifiques peintures murales médiévales présentes dans la nef et l’abside. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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12 rue Robert Pothier Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A guided tour offering a glimpse into the history of Saint-Pierre Church in Lutz-en-Dunois and a chance to admire the magnificent medieval murals in the nave and apse. This tour is offered as part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois Villemaury a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN