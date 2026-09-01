UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villemaury

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois Villemaury

samedi 19 septembre 2026 · Villemaury

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois Villemaury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
12 rue Robert Pothier
Ville
28200 Villemaury
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Villemaury

Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois

12 rue Robert Pothier Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée permettant de découvrir l’histoire de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois et d’admirer les magnifiques peintures murales médiévales présentes dans la nef et l’abside. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
  .

12 rue Robert Pothier Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided tour offering a glimpse into the history of Saint-Pierre Church in Lutz-en-Dunois and a chance to admire the magnificent medieval murals in the nave and apse. This tour is offered as part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Pierre de Lutz-en-Dunois Villemaury a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Villemaury (Eure-et-Loir)