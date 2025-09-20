Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Diennes-Aubigny Église Saint-Pierre et Saint-Paul Diennes-Aubigny

Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Diennes-Aubigny 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre et Saint-Paul Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Diennes-Aubigny. Une visite guidée sera également proposée dimanche 21 septembre à partir de 14h30.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Route de Cercy-la-Tour, 58340 Diennes-Aubigny Diennes-Aubigny 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 50 04 36 Cette église romane compte des peintures murales et des vitraux de l’artiste contemporain Kim en Joong. parking sur place.

