Visite guidée de l’église Saint Pierre et Saint Paul Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon Langon

Visite guidée de l’église Saint Pierre et Saint Paul 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint Pierre et Saint Paul, église romane du XIe-XIIe-XIIIe, est un lieu de culte, qui témoigne de l’histoire de Langon qui fait partie des plus vieilles paroisses de France, actée dès 797 dans le cartulaire de l’abbaye de Redon. Elle est l’oeuvre des moines bâtisseurs de l’abbaye de Redon.

Cette visite guidée vous donnera les éléments pour comprendre son histoire et apprécier son architecture.

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, à Langon place de l'église, 35660, Langon Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

Association Arcades