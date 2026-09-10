Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Romain de Savennières, Église Saint-Pierre Saint-Romain, Savennières

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Romain de Savennières Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Pierre Saint-Romain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Saviez-vous que les origines de l’église Saint-Pierre et Saint-Romain remontent au Ve siècle ? Véritable témoin de plus de 1 500 ans d’histoire, cet édifice emblématique de Savennières a traversé les siècles, évoluant au gré des transformations architecturales et des événements qui ont marqué le village.

Lors de cette visite guidée, découvrez les grandes étapes de son histoire, son architecture, ses œuvres remarquables et les secrets qu’elle renferme. Une invitation à porter un regard nouveau sur l’un des plus anciens lieux de culte de la vallée de la Loire.

Église Saint-Pierre Saint-Romain Place Simone Veil, 49170 Savennières Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Saviez-vous que les origines de l’église Saint-Pierre et Saint-Romain remontent au Ve siècle ? Véritable témoin de plus de 1 500 ans d’histoire, cet édifice emblématique de Savennières a traversé les…

©Mairie de Savennières