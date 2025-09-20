Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant Église Saint-Pierre Saint-Paul Deux Rivières

Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant Église Saint-Pierre Saint-Paul Deux Rivières samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir un véritable bijou architectural à l’occasion des Journées européennes du patrimoine lors d’une visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant.

Grâce au nouvel éclairage intérieur, une visite nocturne sera également proposée le samedi 20 septembre afin de faire profiter au plus grand nombre de la magie et du mystère de ce lieu incontournable de l’histoire de notre région.

Église Saint-Pierre Saint-Paul 1Z Imp. Feu au Clair, 89460 Deux Rivières, France Deux Rivières 89460 Cravant Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Françoise Hounsome