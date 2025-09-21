Visite guidée de l’église Saint-Prix de Montélier Eglise Saint-Prix de Montélier Montélier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Accompagnés d’une guide confériencière, observez les décors de l’église Saint-Prix, dont le magnifique ensemble de vitraux. Une analyse de l’iconographie et des savoir-faire mis en oeuvre.

Eglise Saint-Prix de Montélier 4-20 Rue de l’Église, 26120 Montélier Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}]

Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo