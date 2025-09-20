Visite guidée de l’église Saint-Roch Église Saint-Roch Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, figure emblématique de Montpellier.

Église Saint-Roch Place Saint-Roch, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie 06 31 25 80 80 https://www.cathedrale-montpellier.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=679 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fr-fr »}] Terminée en 1867, l’église Saint-Roch, de style néogothique, fut édifiée d’après les plans de l’architecte Jean Cassan. Elle est dédiée à saint Roch, le saint patron des pèlerins du monde entier. À l’intérieur de l’église, on peut trouver une statue du saint, censément représentant le peintre Frédéric Bazille, ainsi que des reliques du saint dans la chapelle. Cette église constitue l’une des étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle via la Via Tolosana.

L’église Saint-Roch actuelle se dresse partiellement sur l’emplacement jadis occupé par l’église Saint-Paul et le couvent des Trinitaires avant la Révolution. En cette période troublée, l’église Saint-Paul continua de remplir son rôle. En 1790, elle devint le siège de l’une des trois paroisses du centre-ville à la suite de la suppression des institutions religieuses et du redécoupage paroissial instigué par la municipalité. Alors que la dévotion à saint Roch était peu marquée avant la Révolution, elle ressuscita progressivement et prit de l’ampleur au cours de la première moitié du XIXe siècle. Accès PMR.

