Informations pratiques

La Martyre

Visite guidée de l’Église Saint-Salomon La Martyre

Église Saint-Salomon La Martyre Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-03

Tout l’été, les guides bénévoles de la SPREV vous font visiter certains enclos paroissiaux de vallée de l’Élorn.

Visitez l’Église Saint-Salomon de La Martyre:

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

– Le dimanche de 14h30 à 18h00.

Pas de visite le dimanche 02 août. .

Église Saint-Salomon La Martyre 29800 Finistère Bretagne +33 6 49 54 06 68

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English :

L’événement Visite guidée de l’Église Saint-Salomon La Martyre La Martyre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS