Visite guidée de l’Église Saint-Salomon La Martyre La Martyre
mardi 14 juillet 2026 · La Martyre
Informations pratiques
La Martyre
Visite guidée de l’Église Saint-Salomon La Martyre
Église Saint-Salomon La Martyre Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-03
Tout l’été, les guides bénévoles de la SPREV vous font visiter certains enclos paroissiaux de vallée de l’Élorn.
Visitez l’Église Saint-Salomon de La Martyre:
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
– Le dimanche de 14h30 à 18h00.
Pas de visite le dimanche 02 août. .
Église Saint-Salomon La Martyre 29800 Finistère Bretagne +33 6 49 54 06 68
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English :
L’événement Visite guidée de l’Église Saint-Salomon La Martyre La Martyre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS