Visite guidée de l’église Saint-Saturnin, Chauconin-Neufmontiers Cité épiscopale Meaux

Visite guidée de l’église Saint-Saturnin, Chauconin-Neufmontiers Dimanche 19 octobre, 15h00 Cité épiscopale Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Par un élu de la mairie de Chauconin-Neufmontiers, Suzana Guenego, architecte du patrimoine et Bruno de Trémiolles, président de l’Association pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de l’église Saint-Saturnin (sous réserve).

Depuis 2011, l’église Saint-Saturnin bénéficie d’un vaste programme de restauration. Mairie, associations (Association pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de l’église Saint-Saturnin, association Rempart, Fondation de la Sauvegarde de l’art français, etc..) se mobilisent et œuvrent pour redonner toute sa splendeur à cet édifice, accompagnés par Suzana Guenego, architecte du patrimoine.

Une visite inédite à plusieurs voix pour découvrir les étapes et les intervenants de la restauration d’un monument historique.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 02 10 https://www.musee-bossuet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.meaux-marne-ourcq.com/billetterie/ »}] Ligne P depuis Paris Gare de l’ESt.

Autoroute A4 ou par la RN3

Visite architecturale de l’église Saint-Saturnin

