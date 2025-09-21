Visite guidée de l’église Saint-Seurin Église Saint-Seurin Saillans

Visite guidée de l’église Saint-Seurin Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Seurin Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Vennez découvrir l’église romane Saint-Seurin de Saillans, son histoire, ces peintres murales, sa vierge l’enfant* et la croix sculptée du cimetière*.

Vous pourrez admirer l’exposition des vêtements sacerdotaux et des photos anciennes du site.

Nous vous proposos également une dégustation de vin.

* classé monument historique

Église Saint-Seurin 1 Pl. Henri Viaud, 33141 Saillans, France Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557843203 http://www.hautcarles.com

© Philippe Roy