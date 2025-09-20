Visite guidée de l’église Saint-Sulpice de Chars Église Saint-Sulpice Chars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée le samedi à 10h00, 14h00, 15h00 et 16h00

Visite guidée pour les adhérents de l’Association de Sauvegarde de St Sulpice de Chars le samedi à 17h00.

La visite guidée portera cette année sur la découverte de la forêt de pierre du gothique du choeur et du déambulatoire, avec une perspective extérieure.

Église Saint-Sulpice Rue de l’Eglise, 95750 Chars, France Chars 95750 Val-d’Oise Île-de-France 0130397263

Visite commentée

M. PIGEON Claude