Visite guidée de l’église Saint Vallier Bourguignons
jeudi 16 juillet 2026 · Bourguignons
Informations pratiques
Bourguignons
Visite guidée de l’église Saint Vallier
église Bourguignons Aube
Tarif : – – Eur
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
LA VISITE ETAIT PREVUE LE 15 JUILLET MAIS DOIT ETRE REPORTÉE AU 16 JUILLET POUR INDISPONIBILITÉ DE L’ÉGLISE
L’Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne vous a concocté un riche programme de visites guidées pour la période estivale.
Découvrez notre visite guidée de l’église Saint Vallier de Bourguignons
Visite commentée de l’église.
Jeudi 16 Juillet à 16h30
Gratuit
Rendez-vous devant l’église
Sur réservation obligatoire, places limitées.
Réservation en ligne ou par téléphone. 6 .
église Bourguignons 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com
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English :
L’événement Visite guidée de l’église Saint Vallier Bourguignons a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne