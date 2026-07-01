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Visite guidée de l’église Saint Vallier Bourguignons

jeudi 16 juillet 2026 · Bourguignons

Visite guidée de l’église Saint Vallier Bourguignons

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
église
Ville
10110 Bourguignons
Département
Aube
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Bourguignons

Visite guidée de l’église Saint Vallier

église Bourguignons Aube

Tarif : – – Eur
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

LA VISITE ETAIT PREVUE LE 15 JUILLET MAIS DOIT ETRE REPORTÉE AU 16 JUILLET POUR INDISPONIBILITÉ DE L’ÉGLISE

L’Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne vous a concocté un riche programme de visites guidées pour la période estivale.

Découvrez notre visite guidée de l’église Saint Vallier de Bourguignons
Visite commentée de l’église.

Jeudi 16 Juillet à 16h30
Gratuit
Rendez-vous devant l’église

Sur réservation obligatoire, places limitées.
Réservation en ligne ou par téléphone. 6  .

église Bourguignons 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43  contact@tourisme-cotedesbar.com

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English :

L’événement Visite guidée de l’église Saint Vallier Bourguignons a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne