Informations pratiques

Bourguignons

Visite guidée de l’église Saint Vallier

église Bourguignons Aube

Tarif : – – Eur

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

LA VISITE ETAIT PREVUE LE 15 JUILLET MAIS DOIT ETRE REPORTÉE AU 16 JUILLET POUR INDISPONIBILITÉ DE L’ÉGLISE

L’Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne vous a concocté un riche programme de visites guidées pour la période estivale.

Découvrez notre visite guidée de l’église Saint Vallier de Bourguignons

Visite commentée de l’église.

Jeudi 16 Juillet à 16h30

Gratuit

Rendez-vous devant l’église

Sur réservation obligatoire, places limitées.

Réservation en ligne ou par téléphone. 6 .

église Bourguignons 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

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English :

L’événement Visite guidée de l’église Saint Vallier Bourguignons a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne