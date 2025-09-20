Visite guidée de l’église Sainte-Eulalie Église Sainte-Eulalie Alénya

Visite guidée de l’église Sainte-Eulalie Samedi 20 septembre, 11h00 Église Sainte-Eulalie Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Inauguration et visite guidée de l’église Sainte-Eulalie

À l’occasion des Journées du Patrimoine, assistez à l’inauguration du panneau de valorisation retraçant l’étude archéologique et historique menée dans l’église Sainte-Eulalie.

Cet événement sera suivi d’une visite guidée-conférence animée par Agnès Bergeret, de l’INRAP, qui partagera avec vous les résultats de ses recherches et vous dévoilera les secrets du bâti et du décor de l’église.

Église Sainte-Eulalie Rue de l’église, 66200 Alénya Alénya 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© J.L Monestier