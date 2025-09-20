Visite guidée de l’église Sainte-Geneviève et du fort villageois Église Sainte-Geneviève Cornac

Rendez-vous place de la Mairie. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Partez à la découverte de l’église Saint-Geneviève et du fort villageois lors d’une visite commentée.

Église Sainte-Geneviève 46130 Cornac Cornac 46130 Lot Occitanie http://www.cornac.fr Grande église du XIXe siècle avec clocher à l’impériale, ce monument est constitué d’une nef et d’un chœur qui sont entièrement peints dans le goût de l’époque. Le mobilier et les statues sortent de l’atelier Virebent. Vous aurez la possibilité d’observer des traces des XIIIe et XVIIe siècles qui sont encore visibles aujourd’hui. Bretenoux ou St-Céré, suivre Cornac, suivre la Place de la mairie puis se rendre au Castrum et à l’église Sainte-Geneviève.

© Pah Cauvaldor