Visite guidée de l’Eglise Sainte-Marie de la Visitation Église Sainte-Marie de la Visitation Saint-Étienne

Visite guidée de l’Eglise Sainte-Marie de la Visitation Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Sainte-Marie de la Visitation Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une église à l’Architecture Byzantine exceptionnelle

Venez découvrir l’évolution et les caractéristiques architecturales de l’Eglise Sainte-Marie de la Visitation à travers une visite commentée dimanche 21 septembre à 15h. (Durée 1h30)

Le « Trésor » de l’Église et la partie Monastère (avec notamment la Sacristie et les Fontaines du XVIIe siècle) seront exceptionnellement ouverts et proposés à la visite.

Église Sainte-Marie de la Visitation Rue Élise Gervais, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.amis-esmv.fr/ L’actuelle église Sainte-Marie s’installe pour partie sur l’ancien monastère de la Visitation (datant de 1621), ordre fondé par François de Sales. Sa chapelle est devenue église paroissiale en 1808. Trop exigüe, elle fut agrandie à plusieurs reprises. Entre 1820 et 1825, l’architecte Dalgabio réalise une nouvelle église, remaniée à son tour par l’architecte voyer Etienne Boisson en 1859, dans un style néo-byzantin, tirant son inspiration de la Basilique Saint-Marc de Venise. Trois coupoles en cuivre couvrent l’édifice. A l’intérieur les peintures murales composent un hymne à la Vierge. Vitraux de Borie, Veyrat, Mauvernay, sculpture de Fabisch. L’abside abrite : – une «Descente de Croix» peinte en 1842 par Théodore Chasseriau, – une «Délivrance de Saint-Pierre» par Jean-Marie Faverjon. La chapelle du Magnificat : Le Reliquaire de la Sainte-Epine du Christ et du Parchemin de Saint-Louis.

