Visite guidée de l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Boulogne-Billancourt

Visite guidée de l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Commencée en 1926 et terminée par l’architecte Bourdery en 1940, elle est l’une des églises de la région parisienne construites dans le cadre des chantiers du Cardinal. Son décor sculpté polychrome intérieur a été essentiellement réalisé par Jean Lambert-Rucki. L’État lui a attribué le label « Patrimoine du XXe siècle ».

Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 62 rue de l’Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Fruit de la volonté du cardinal Verdier et du talent de l’architecte Bourdery, l’église, construite dans les années 1930, se distingue par un décor intérieur réalisé par Jean Lambert-Rucki. Métro Marcel Sembat (9) ou Boulogne Pont de Saint-Cloud (10) Bus ancienne mairie (126, 175, 72) Bus André Morizet (160)

Visite commentée

