Visite guidée de l'église St Jean
Rue Saint Jean
Le Monastier-sur-Gazeille

Eglise St Jean
Le Monastier-sur-Gazeille
Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-02

fin : 2025-09-07

2025-08-02

Dans le cadre de son engagement d’ouverture à la Culture et au Patrimoine, Aponia, lieu d’art contemporain propose la médiation de l’Eglise Saint Jean à compter du 2 août et jusqu’au 7 septembre les vendredi samedi et dimanche de 15h à 18H

Rue Saint Jean Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr

English :

As part of its commitment to open up to culture and heritage, Aponia, lieu d?art contemporain, is offering mediation of the Church of Saint John from August 2nd to September 7th on Fridays, Saturdays and Sundays from 3pm to 6pm

German :

Im Rahmen seines Engagements für Kultur und Kulturerbe bietet Aponia, ein Ort für zeitgenössische Kunst, ab dem 2. August bis zum 7. September freitags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, die Kirche Saint Jean zu besichtigen

Italiano :

Nell’ambito del suo impegno ad aprirsi alla cultura e al patrimonio, Aponia, un luogo d’arte contemporanea, propone la mediazione nella Chiesa di San Giovanni dal 2 agosto al 7 settembre, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 18.00

Espanol :

En el marco de su compromiso de apertura a la cultura y al patrimonio, Aponia, espacio de arte contemporáneo, propone una mediación en la iglesia de San Juan del 2 de agosto al 7 de septiembre, los viernes, sábados y domingos de 15:00 a 18:00 horas

