Visite guidée de l’église St Marse, un joyau de la Renaissance, Église Saint-Marse, Bais

Informations pratiques

Visite guidée de l’église St Marse, un joyau de la Renaissance Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Église Saint-Marse Ille-et-Vilaine

Durée de la visite : 1h15

Visites à 10h30 ; 14h30 ; 16h ; 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Partez à la découverte de cet édifice remarquable et plongez dans l’histoire de son architecture, de son décor et des grandes figures qui ont marqué le territoire des Marches de Bretagne.

Symbole majeur de la Renaissance en Bretagne, l’église Saint-Marse de Bais a été édifiée entre le XVe et le XIXe siècle. Elle abrite un remarquable portail Renaissance deux magistrales portes datées de 1566, classé au titre des Monuments historiques depuis 1910. Son décor exceptionnel associe une iconographie profane et mythologique à de nombreuses inscriptions bibliques en latin et en français, témoignant des courants spirituels et intellectuels de son époque. Cet ensemble pourrait notamment refléter l’influence de Guyonne de Laval, née Renée de Rieux (1524-1567), comtesse de Laval et baronne de Vitré, acquise aux idées de la Réforme.

Le porche monumental et son pinacle, construit en 1583 et richement sculpté, se distingue par un décor original mêlant motifs Renaissance, symboles d’inspiration celtique et inscriptions runiques évoquant les traditions nordiques. Son décor n’est pas sans évoquer Guy XIX de Laval (1555-1586), neveu et héritier de Guyonne de Laval, également connu sous le nom de Paul de Coligny, surnommé le « Chevalier Pendragon aux Runes ».

Église Saint-Marse 1 Pl. de la Paix, 35680 Bais, France Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne L’église est un exemple intéressant d’intégration de diverses époques. La partie antérieure, construite au XVIe siècle en plusieurs campagnes, associe un porche occidental, dit porche aux malades, un portail Renaissance et une nef gothique. La partie orientale date des années 1880, époque où l’église est agrandie par l’architecte Crespel qui reconstruit le choeur et le transept en style gothique en remployant des éléments anciens, et ajoute un sacristie au chevet de l’édifice. La façade nord est dominée par un clocher de la fin du XVe siècle. A l’intérieur, un monument aux morts de la Première guerre mondiale a été aménagé par les architectes Henri Mellet et Charles Coüasnon, associés au sculpteur Tardivel.

Symbole majeur de la Renaissance en Bretagne, l’église Saint-Marse de Bais a été édifiée entre le XVe et le XIXe siècle.

©D. Guyon – Bais