VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES – Prades, 10 juin 2025 14:30, Prades.

Pyrénées-Orientales

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES 10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 14:30:00

fin : 2025-06-10

Date(s) :

2025-06-10

Visite guidée gratuite de l’église St-Pierre de Prades et de son trésor « A l’ombre du clocher et fraîcheur des pierres de l’église » (sous réserve de cérémonies religieuses ou concerts).

A 14h30, rdv à l’intérieur de l’église. Gratuit. Sur inscription 04 68 05 23 58

Entrée gratuite.

.

10 Place de la République

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 23 58 bloeillet@mairiedeprades.com

English :

Free guided tour of St-Pierre de Prades church and its treasures « In the shade of the bell tower and the cool stones of the church » (subject to religious ceremonies or concerts).

At 2.30pm, meet inside the church. Free admission. Registration: 04 68 05 23 58

Free admission.

German :

Kostenlose Führung durch die Kirche St-Pierre de Prades und ihren Schatz « A l’ombre du clocher et fraîcheur des pierres de l’église » (im Schatten des Glockenturms und in der Frische der Steine der Kirche) (vorbehaltlich religiöser Zeremonien oder Konzerte).

Um 14:30 Uhr, Treffpunkt im Inneren der Kirche. Kostenlos. Nach Anmeldung: 04 68 05 23 58

Freier Eintritt.

Italiano :

Visita guidata gratuita della chiesa di St-Pierre de Prades e dei suoi tesori « All’ombra del campanile e delle fresche pietre della chiesa » (soggetta a cerimonie religiose o concerti).

Ritrovo all’interno della chiesa alle 14.30. Ingresso libero. Iscrizione obbligatoria: 04 68 05 23 58

Ingresso libero.

Espanol :

Visita guiada gratuita de la iglesia de St-Pierre de Prades y sus tesoros « A la sombra del campanario y las frías piedras de la iglesia » (sujeta a ceremonias religiosas o conciertos).

Encuentro en el interior de la iglesia a las 14.30 h. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria: 04 68 05 23 58

Entrada gratuita.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades a été mis à jour le 2025-05-20 par OTI CONFLENT CANIGO