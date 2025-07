Visite guidée de l’église St Swithun RDV sur place 14 Rue du Temple devant l’église St Swithun Aix-les-Bains

Visite guidée de l’église St Swithun RDV sur place 14 Rue du Temple devant l’église St Swithun Aix-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église St Swithun

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

A travers la découverte de l’église St Swithun partez sur les traces de la présence anglaise à Aix .

English :

Discover St Swithun’s church and follow in the footsteps of the English presence in Aix.

German :

Durch die Entdeckung der Kirche St Swithun begeben Sie sich auf die Spuren der englischen Präsenz in Aix.

Italiano :

Scoprite la chiesa di St Swithun e seguite le tracce della presenza inglese ad Aix.

Espanol :

Descubra la iglesia de San Swithun y siga los pasos de la presencia inglesa en Aix.

