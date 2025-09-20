Visite guidée de l’église templière Montsaunès Église Saint-Christophe des Templiers Montsaunès

Gratuit. Visites guidées à la demande entre 10h et 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

⛪ Visite de l’église templière de Montsaunès

Suivez le guide à la découverte de ce monument exceptionnel, rare témoin de l’architecture templière en Haute-Garonne.

Des visites guidées sont proposées à la demande entre 10h et 12h. Le reste de la journée, il est possible de visiter l’église librement.

Église Saint-Christophe des Templiers 9 Peyroun, 31260 Montsaunès, France Montsaunès 31260 Haute-Garonne Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Montsaunès