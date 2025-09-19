Visite guidée de l’église toutes les heures. Eglise orthodoxe Grenoble

Visite guidée de l’église toutes les heures. Eglise orthodoxe Grenoble vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée de l’église toutes les heures. 19 – 21 septembre Eglise orthodoxe Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Label « Patrimoine en Isère » (2020). Unité exceptionnelle du lieu : mobilier, iconostase (D.Stelletski 1938), 17 fresques peintes à fresco (Galina 1970). Reste la seule église active de l’émigration russe Blanche (depuis 1922) en Isère.

Le lieu est source d’émotion : beauté, histoire d’exodes, espérance, foi profonde contribuent à créer l’émerveillement et incitent à la paix et au recueillement.

Le nouveau chœur de l’église de la Résurrection, créé en 2021 par Tatiana Solnyshkina, perpétue la tradition des chants orthodoxes.

Réservation conseillée pour les visites guidées du vendredi au 06 73 38 14 03.

Eglise orthodoxe 5 avenue de Vizille, 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Berriat Saint-Bruno Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://paroisse.jimdofree.com/ Église orthodoxe russe de la Résurrection à Grenoble, créée en 1922 par l’émigration russe blanche. Aux abords du quartier Saint-Bruno, au cœur du marché de l’Estacade, l’immeuble du 5 avenue de Vizille, une lourde porte, un couloir, un petit escalier qui descend dans une cour, une petite porte vitrée, et enfin, l’église de la Résurrection enluminée de fresques, nichée en contrebas comme une crèche. Transports:

Tram ligne A, arrêt Alsace Lorraine ou Gares,

Tram ligne C arrêt Vallier-Libération,

Tram ligne E arrêt Condorcet;

Bus ligne 12, arrêt Chorier-Condorcet,

Bus ligne C3 arrêt Championnet ou Marceau-Jardin des Vallons.

Journées européennes du patrimoine 2025

Daval