Visite guidée de Légumes Project Récolte ton chou-fleur Légumes Project Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée de Légumes Project Récolte ton chou-fleur

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Situé au cœur de la ferme de Kerguelen, Légumes Project, maison d’interprétation des légumes destinée aux individuels et familles, propose une visite guidée immersive au sein d’une ferme maraîchère en activité.

La visite s’articule autour de l’atelier Récolte ton chou-fleur , proposé au cœur du parcours chaque adulte participe à la récolte d’un chou-fleur et découvre concrètement les pratiques agricoles biologiques et agroécologiques, le rôle du sol et la biodiversité.

La visite se poursuit à Légumes Project par un temps dédié à l’intérêt de consommer des légumes, à leurs valeurs nutritionnelles et à leurs bienfaits pour la santé, pour relier production agricole, alimentation et échanger sur la notion de souveraineté alimentaire.

Une expérience de visite qui mêle gestes agricoles, récolte, et clés pour mieux manger, au cœur de la ferme pédagogique de Kerguelen.

Sur réservation par téléphone ou en ligne. .

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05

