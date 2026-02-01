Visite guidée de Légumes Project Légumes Project Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée de Légumes Project

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Légumes Project, la maison d’interprétation des légumes destinée aux individuels et familles, propose une visite guidée immersive au sein de la ferme de Kerguelen en agriculture bio et agroécologique. Des dessins animés et différents jeux de reconnaissances en intérieur sera proposés ainsi qu’un atelier sur la digestion pour comprendre ce qu’est le microbiote et pourquoi il nous fait du bien, comment l’entretenir pour rester en bonne santé.

Animation ludique et instructive pour les enfants à partir de 6 ans, ados, parents et grands-parents !

Sur réservation par téléphone ou en ligne. .

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05

