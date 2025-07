Visite guidée de l’élevage bovin Daul-Boime de l’alimentation animale à la fertilisation des sols Truchtersheim

Visite guidée à la ferme élevage de bovins à Pfettisheim.

Une fois que vous aurez savouré votre tasse de café bien chaud, préparez-vous à plonger dans l’univers passionnant de la ferme Daul-Boime ! Vous découvrez le récit palpitant de l’épopée de cette exploitation, ses différentes étapes de croissance, jusqu’au projet tout récent et remarquable d’agroforesterie, une initiative qui fait pousser des arbres et des sourires sur nos terres ! .

rue de Lampertheim Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92

English :

Guided tour of the farm cattle breeding in Pfettisheim.

German :

Geführter Besuch auf dem Bauernhof Rinderzucht in Pfettisheim.

Italiano :

Visita guidata alla fattoria allevamento di bovini a Pfettisheim.

Espanol :

Visita guiada a la granja ganadería en Pfettisheim.

