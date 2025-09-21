Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thomas Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas Landerneau

Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thomas Dimanche 21 septembre, 15h00 Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas Finistère

Rendez-vous à l’office de tourisme pour le départ de visite. / nombre de places limité à 30 personnes

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir pendant 1h, l’enclos paroissial de Saint-Thomas, avec son église, son ossuaire et sa place du même nom.

Office de tourisme du Pays de Landerneau Daoulas 16, place du Général de Gaulle, 29800 Landerneau

© Alexandre Lamoureux