Visite guidée de l’Enclos Paroissial Guimiliau

Visite guidée de l’Enclos Paroissial

53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Par Anne-Gael Carlier, chargée de médiation patrimoine culturel.

Après avoir décrypté ce qu’est un Enclos Paroissial dans l’exposition permanente, vous irez découvrir les bâtiments des XVIe et XVIIe siècles la porte monumentale, le calvaire, l’ossuaire, le porche et l’église de Guimiliau.

Rendez-vous au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

Durée 1h.

Sans inscription.

Gratuit. .

53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 33 33

