Visite guidée de l’entreprise aéronautique Howmet Aerospace à Évron Évron

Visite guidée de l’entreprise aéronautique Howmet Aerospace à Évron Évron mercredi 15 octobre 2025.

Visite guidée de l’entreprise aéronautique Howmet Aerospace à Évron

La Presaie Évron Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

Date(s) :

2025-10-15

Plongée dans l’innovation Visitez l’entreprise Howmet Aerospace à Évron, en Mayenne et découvrez les coulisses de la fabrication de pièces de moteurs pour l’aéronautique mondiale.

Bienvenue dans l’univers de l’aéronautique de pointe ! À Évron, en Mayenne, l’entreprise Howmet Aerospace vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite au cœur de la haute technologie. Spécialisée dans la fabrication de composants de moteurs aéronautiques, elle conçoit des pièces de très haute précision destinées aux plus grands noms du secteur.

Grâce à une combinaison d’innovation, de rigueur technique et d’exigence qualité, Howmet Aerospace répond aux standards les plus stricts de l’industrie aéronautique mondiale. Cette visite guidée vous invite à explorer un environnement industriel fascinant, où chaque détail compte et où les savoir-faire sont au service de la performance en vol.

Une immersion unique dans un univers où l’ingénierie repousse les limites du possible. Attention, les bijoux au niveau des mains (bagues et bracelet) ne sont pas autorisés par sécurité.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, une initiative qui valorise les savoir-faire locaux et rapproche le public du monde professionnel.

Réservation en ligne et à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 12 pers. .

La Presaie Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Dive into innovation: Visit Howmet Aerospace in Évron, Mayenne, and get a behind-the-scenes look at the manufacture of engine parts for the global aerospace industry.

German :

Eintauchen in die Innovation: Besuchen Sie das Unternehmen Howmet Aerospace in Évron, Mayenne, und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung von Triebwerksteilen für die globale Luftfahrtindustrie.

Italiano :

Immergetevi nell’innovazione: visitate Howmet Aerospace a Évron, Mayenne, e date un’occhiata dietro le quinte alla produzione di parti di motori per l’industria aerospaziale mondiale.

Espanol :

Sumérjase en la innovación: visite Howmet Aerospace en Évron, Mayenne, y eche un vistazo entre bastidores a la fabricación de piezas de motor para la industria aeroespacial mundial.

L’événement Visite guidée de l’entreprise aéronautique Howmet Aerospace à Évron Évron a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons