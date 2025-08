Visite guidée de l’entreprise Eurovia, une usine de production d’enrobés dernière génération, Le Montil Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite guidée de l’entreprise Eurovia, une usine de production d’enrobés dernière génération, Le Montil Sainte-Suzanne-et-Chammes jeudi 23 octobre 2025.

Le Montil Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

2025-10-23

Découvrez l’entreprise Eurovia à Chammes, une usine d’enrobés dernière génération, la 1ère ayant reçu le label interne Excellence Environnement Industries de VINCI Construction

Découvrez l’excellence industrielle et environnementale à Sainte-Suzanne-et-Chammes

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, poussez les portes de CHAMMES ENROBÉS ET RECYCLAGE, un site industriel à la pointe de l’innovation, au cœur de la Mayenne.

Implantée à Sainte-Suzanne-et-Chammes, cette usine du groupe VINCI Construction ne produit pas simplement des enrobés pour les routes, les aires de circulation ou les pistes d’aéroports elle incarne une nouvelle génération d’industries engagées pour l’avenir.

Première à obtenir le label interne Excellence Environnement et classée 5 étoiles, l’usine conjugue haute performance industrielle et exigence environnementale. Ici, les matériaux recyclés sont au cœur de la production en 2024, près de 30 % des matières utilisées provenaient d’enrobés recyclés, bien au-delà de la moyenne nationale. L’usine fabrique également plus de la moitié de ses produits à basse température, réduisant ainsi son impact énergétique et environnemental.

Vous découvrirez un site à la technologie de pointe, alimenté par des énergies décarbonées, à l’intégration paysagère soignée, et surtout ouvert sur son territoire. Cette visite vous plongera dans les coulisses d’une industrie qui façonne nos infrastructures tout en repensant ses pratiques pour construire un avenir plus durable.

Venez rencontrer les équipes, échanger sur leurs métiers, et découvrir un fleuron de l’industrie mayennaise engagé dans la transition écologique.

Billetterie en ligne et à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 15 pers. .

Le Montil Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Discover Eurovia in Chammes, a state-of-the-art asphalt plant, the 1st to be awarded the in-house « Excellence Environnement » label VINCI Construction Industries

German :

Entdecken Sie das Eurovia-Unternehmen in Chammes, ein Asphaltmischwerk der neuesten Generation, das als erstes mit dem internen Label Excellence Environnement » ausgezeichnet wurde Branchen von VINCI Construction

Italiano :

Scoprite Eurovia a Chammes, un impianto di asfaltatura all’avanguardia, il primo ad aver ottenuto il marchio interno « Environmental Excellence » VINCI Industrie edili

Espanol :

Descubra Eurovia en Chammes, una planta de asfalto de última generación, la 1ª en obtener la etiqueta interna de « Excelencia Medioambiental » VINCI Construcción

