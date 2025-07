Visite guidée de l’entreprise SAICA Pack, expert de l’emballage durable à Montsûrs Z.A. de l’Antinière Montsûrs

Visite guidée de l’entreprise SAICA Pack, expert de l’emballage durable à Montsûrs

Z.A. de l’Antinière 2 impasse Aubépin Montsûrs Mayenne

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 15:30:00

2025-10-15

Visitez SAICA Pack à Montsûrs, en Mayenne et découvrez comment sont fabriqués les emballages en carton ondulé recyclé pour l’agroalimentaire et l’industrie.

À Montsûrs, SAICA Pack fabrique chaque jour des emballages en carton ondulé recyclé destinés à protéger et transporter des produits de tous les horizons agroalimentaire, industrie, distribution… Derrière ces cartons du quotidien se cache un savoir-faire de pointe mêlant innovation, recyclage et performance industrielle.

L’entreprise développe des solutions d’emballage durables, résistantes et sur mesure, tout en intégrant une démarche forte en matière d’environnement. Cette visite guidée vous dévoile les différentes étapes de la fabrication du carton ondulé, de la matière première jusqu’aux produits finis, prêts à emballer le monde.

Une immersion passionnante dans un secteur clé de l’économie circulaire, où le carton devient bien plus qu’un simple contenant.

Accès et sécurité: aucun bijou ni piercing autorisé, Les EPI (blouse, charlotte, gants et chaussures) seront remis à l’arrivée sur le site. Vous munir de vos chaussures de sécurité. Quelques chaussures pourront être mis à disposition. Stationnement en marche arrière.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, une initiative qui valorise les savoir-faire locaux et rapproche le public du monde professionnel.

Réservation en ligne et à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 10 pers. .

Z.A. de l’Antinière 2 impasse Aubépin Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Visit SAICA Pack in Montsûrs, Mayenne, and find out how recycled corrugated packaging for the food and industrial sectors is manufactured.

German :

Besuchen Sie SAICA Pack in Montsûrs, Mayenne, und erfahren Sie, wie Verpackungen aus recycelter Wellpappe für die Lebensmittelindustrie und die Industrie hergestellt werden.

Italiano :

Visitate SAICA Pack a Montsûrs, Mayenne, e scoprite come vengono prodotti gli imballaggi in cartone ondulato riciclato per il settore alimentare e industriale.

Espanol :

Visite SAICA Pack en Montsûrs, Mayenne, y descubra cómo se fabrican los envases de cartón ondulado reciclado para los sectores alimentario e industrial.

