Visite guidée de l’entreprise SMM, expert en soudure et systèmes d’échappement à Bais ZA Les Hautes Bourgères Bais

Visite guidée de l’entreprise SMM, expert en soudure et systèmes d’échappement à Bais ZA Les Hautes Bourgères Bais jeudi 16 octobre 2025.

Visite guidée de l’entreprise SMM, expert en soudure et systèmes d’échappement à Bais

ZA Les Hautes Bourgères Rue de l’Europe Bais Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:30:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Découvrez l’entreprise SMM à Bais, en Mayenne et plongez dans les coulisses de la fabrication de silencieux, tuyauteries et pièces métalliques sur mesure.

À Bais, l’entreprise familiale SMM (Société Mayennaise de Métallerie) perpétue depuis 1982 un savoir-faire précieux dans l’univers de la métallurgie de précision. Spécialisée dans la fabrication de silencieux, tuyauteries, systèmes d’échappement, mais aussi dans la réalisation de pièces uniques ou en petites séries pour présentoirs et objets variés, SMM allie tradition artisanale et exigence technique.

Sur plus de 4 000 m² d’ateliers, une équipe hautement qualifiée conçoit et fabrique des pièces métalliques respectant les normes de soudure les plus strictes (ISO 9001, EN 15085). La visite guidée vous permettra de découvrir le quotidien de ces artisans de l’acier, les outils de haute précision et l’ingéniosité nécessaire à la fabrication de pièces sur mesure.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, une initiative qui valorise les savoir-faire locaux et rapproche le public du monde professionnel.

Réservation en ligne et à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 15 pers. .

ZA Les Hautes Bourgères Rue de l’Europe Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Discover SMM in Bais, Mayenne, and take a behind-the-scenes look at the manufacture of silencers, piping and custom metal parts.

German :

Entdecken Sie das Unternehmen SMM in Bais, Mayenne, und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung von Schalldämpfern, Rohrleitungen und maßgefertigten Metallteilen.

Italiano :

Scoprite SMM a Bais, Mayenne, e andate dietro le quinte della produzione di silenziatori, tubi e parti metalliche personalizzate.

Espanol :

Descubra SMM en Bais, Mayenne, y entre bastidores de la fabricación de silenciadores, tubos y piezas metálicas a medida.

L’événement Visite guidée de l’entreprise SMM, expert en soudure et systèmes d’échappement à Bais Bais a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons