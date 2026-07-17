Visite guidée de L’Espace enjardiné, L’espace enjardiné, Saint-Privé

Informations pratiques

Visite guidée de L’Espace enjardiné 19 et 20 septembre L’espace enjardiné Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le temps d’une visite guidée, découvrez une bâtisse ouverte à la création d’un patrimoine rural, avec sa halle & le cloître attenant à un jardin-potager, la chapelle abandonnée, le cimetière des roses. Une exposition de planches & croquis témoigne de l’évolution du lieu depuis 2005.

L’espace enjardiné 53 impasse de Mondornon, 71390 Saint-Privé Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 87 40 26 16 parking le long des murs extérieurs

Le temps d’une visite guidée, découvrez une bâtisse ouverte à la création d’un patrimoine rural, avec sa halle & le cloître attenant à un jardin-potager, la chapelle abandonnée, le cimetière des Une …

©rm