Visite guidée de l’Estive Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix

Visite guidée de l’Estive Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Centre Culturel – Espace Olivier Carol Ariège

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite des coulisses – Scène nationale de l’Estive

Partez à la découverte des coulisses de la scène nationale L’Estive : un accès privilégié à l’envers du décor, aux espaces techniques et aux secrets de ce lieu culturel incontournable.

Centre Culturel – Espace Olivier Carol 20 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie 0534093780 http://www.lestive.com Depuis 1981, le cinéma de l'Estive s'est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.

Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité

© Pamela Perschke